北约高官称俄罗斯有能力在3-5日内出兵乌克兰

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔4月2日 - 北约最高军事指挥官菲利普·布里德洛夫(Philip Breedlove)周三表示，如果俄罗斯决定入侵乌克兰，俄罗斯已经在乌克兰边境集结了所需的军队，并能够在3-5日内实现目标。

布里德洛夫称目前乌俄边境局势“令人难以置信的忧虑”，称北约发现俄罗斯一小部分军队夜里活动的迹象，但没有迹象显示他们是回到营房。

俄罗斯控制并吞并克里米亚令东西方关系陷入冷战以来最严重的危机，欧美出手制裁俄罗斯。欧盟和美国还表示，如果俄罗斯在吞并克里米亚之后继续向乌克兰东部地区挺进，美欧将强化制裁措施。

北约军事将领担心俄罗斯在乌克兰边境的本文由路透中文网编译提供军队可能会对乌克兰西部和南部造成威胁。

布里德洛夫在接受路透和《华尔街日报》采访时表示：“这是一支非常庞大、非常有战斗力、训练有素的军队。”

俄罗斯军队拥有飞机和直升机支持以及野战医院和电子战能力。