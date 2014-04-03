北约高官称俄罗斯有能力在3-5日内出兵乌克兰

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔4月2日 - 北约最高军事指挥官菲利普·布里德洛夫(Philip Breedlove)周三表示，如果俄罗斯决定入侵乌克兰，俄罗斯已经在乌克兰边境集结了所需的军队，并能够在3-5日内实现目标。
布里德洛夫称目前乌俄边境局势“令人难以置信的忧虑”，称北约发现俄罗斯一小部分军队夜里活动的迹象，但没有迹象显示他们是回到营房。
俄罗斯控制并吞并克里米亚令东西方关系陷入冷战以来最严重的危机，欧美出手制裁俄罗斯。欧盟和美国还表示，如果俄罗斯在吞并克里米亚之后继续向乌克兰东部地区挺进，美欧将强化制裁措施。
北约军事将领担心俄罗斯在乌克兰边境的本文由路透中文网编译提供军队可能会对乌克兰西部和南部造成威胁。
布里德洛夫在接受路透和《华尔街日报》采访时表示：“这是一支非常庞大、非常有战斗力、训练有素的军队。”
俄罗斯军队拥有飞机和直升机支持以及野战医院和电子战能力。
他说：“如果作出决定，俄罗斯将要求整个军队必须成功入侵乌克兰。我们认为他们已经准备好了，如果接到行动指令，俄罗斯能够在3-5日内实现目标。”（完）
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。