英国称将协助乌克兰追回被窃取资产

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透伦敦3月4日 -英国周二表示，他们收到一份涉嫌卷入窃取乌克兰资产的人员名单，英国调查人员将很快前往乌克兰首都基辅寻求进一步的证据。
自推翻乌克兰总统亚努科维奇以来，乌克兰检方指控亚努科维奇和他的心腹窃取数十亿美元。亚努科维奇在俄罗斯表示，他没有国外银行账户，海外也没有房产。
当在国会被问及为何英国没有冻结乌克兰的资产时，英国外交大臣黑格表示：“我昨天与乌克兰总理讨论了我们协助其归还及追回被窃取资产的意愿。”
“乌克兰政府昨天首次给了我们一份所牵涉人员的名单，他们此前没有这样做。我已与乌克兰总理达成一致，将会紧急派遣一个小组前往乌克兰，就乌克兰需要提供给我们、从而可以让我们采取行动的信息给出建议。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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