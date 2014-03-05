英国称将协助乌克兰追回被窃取资产

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月4日 - 英国周二表示，他们收到一份涉嫌卷入窃取乌克兰资产的人员名单，英国调查人员将很快前往乌克兰首都基辅寻求进一步的证据。
自推翻乌克兰总统亚努科维奇以来，乌克兰检方指控亚努科维奇和他的心腹窃取数十亿美元。亚努科维奇在俄罗斯表示，他没有国外银行账户，海外也没有房产。
当在国会被问及为何英国没有冻结乌克兰的资产时，英国外交大臣黑格表示：“我昨天与乌克兰总理讨论了我们协助其归还及追回被窃取资产的意愿。”
“乌克兰政府昨天首次给了我们一份所牵涉人员的名单，他们此前没有这样做。我已与乌克兰总理达成一致，将会紧急派遣一个小组前往乌克兰，就乌克兰需要提供给我们、从而可以让我们采取行动的信息给出建议。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选