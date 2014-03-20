英国警告普京或将俄罗斯踢出G8集团

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透伦敦3月19日 -英国周三警告俄罗斯总统普京，若克里姆林宫针对乌克兰采取进一步的行动，俄罗斯或面临被永久踢出G8集团。
英国首相卡梅伦对英国议会表示，“若（俄罗斯）有进一步的行动，我认为我们应该讨论是否将俄罗斯从G8集团永久踢出去。”
美国及其G7盟友下周将在海牙召开会议，考虑针对俄罗斯在克里米亚的举动作出进一步的回应。
卡梅伦呼吁欧盟成员国对俄罗斯作出强硬回应。欧盟成员国领导人本周晚些时候将在布鲁塞尔开会，预计将讨论对俄罗斯实施进一步制裁的细节。
欧盟本周早些时候同意对与克里米亚行动有关的21人实施冻结资产和禁止入境的措施。
卡梅伦称，若俄罗斯对乌克兰采取进一步举动，例如派兵进入乌克兰东部，该国将面临经济制裁。
“如果我们对此次危机坐视不理，不采取任何行动，长远看我们将付出高昂代价，”他说道。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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