英国警告普京或将俄罗斯踢出G8集团

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月19日 - 英国周三警告俄罗斯总统普京，若克里姆林宫针对乌克兰采取进一步的行动，俄罗斯或面临被永久踢出G8集团。

英国首相卡梅伦对英国议会表示，“若（俄罗斯）有进一步的行动，我认为我们应该讨论是否将俄罗斯从G8集团永久踢出去。”

美国及其G7盟友下周将在海牙召开会议，考虑针对俄罗斯在克里米亚的举动作出进一步的回应。

卡梅伦呼吁欧盟成员国对俄罗斯作出强硬回应。欧盟成员国领导人本周晚些时候将在布鲁塞尔开会，预计将讨论对俄罗斯实施进一步制裁的细节。

欧盟本周早些时候同意对与克里米亚行动有关的21人实施冻结资产和禁止入境的措施。

卡梅伦称，若俄罗斯对乌克兰采取进一步举动，例如派兵进入乌克兰东部，该国将面临经济制裁。

“如果我们对此次危机坐视不理，不采取任何行动，长远看我们将付出高昂代价，”他说道。（完）