英国警告普京或将俄罗斯踢出G8集团

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月19日 - 英国周三警告俄罗斯总统普京，若克里姆林宫针对乌克兰采取进一步的行动，俄罗斯或面临被永久踢出G8集团。
英国首相卡梅伦对英国议会表示，“若（俄罗斯）有进一步的行动，我认为我们应该讨论是否将俄罗斯从G8集团永久踢出去。”
美国及其G7盟友下周将在海牙召开会议，考虑针对俄罗斯在克里米亚的举动作出进一步的回应。
卡梅伦呼吁欧盟成员国对俄罗斯作出强硬回应。欧盟成员国领导人本周晚些时候将在布鲁塞尔开会，预计将讨论对俄罗斯实施进一步制裁的细节。
欧盟本周早些时候同意对与克里米亚行动有关的21人实施冻结资产和禁止入境的措施。
卡梅伦称，若俄罗斯对乌克兰采取进一步举动，例如派兵进入乌克兰东部，该国将面临经济制裁。
“如果我们对此次危机坐视不理，不采取任何行动，长远看我们将付出高昂代价，”他说道。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。