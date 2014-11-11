卡梅伦：英国不希望与俄爆发新冷战 但不会对乌危机视而不见

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月10日 - 英国首相卡梅伦周一称英国不希望与俄罗斯爆发新冷战，但暗示如果俄罗斯继续破坏乌克兰的稳定，他准备支持对俄罗斯采取更严厉的制裁。
卡梅伦在伦敦市长晚宴（Lord Mayor's banquet）上发表演讲称，俄罗斯的所作所为对欧洲其他国家构成严重威胁，但避免新冷战仍为时不晚。
前苏联领导人戈尔巴乔夫上周警告称，乌克兰危机引发的东西方关系紧张，恐将世界推向新的冷战。
“我们认为，这并非不可避免的结果，也不是我们想要的结果，”卡梅伦说。“本周末在布里斯班，我会向普京总统明确表达这一点。”
卡梅伦和普京都将出席11月15-16日在澳大利亚布里斯班召开的20国集团（G20）峰会。
卡梅伦称，通过军事手段解决乌克兰危机不在选择之列，但欧盟对俄罗斯的制裁正在产生影响，如果俄罗斯继续破坏乌克兰的稳定并侵犯其领土完整，他准备加大对俄罗斯的施压力度。
“俄罗斯的所作所为对欧洲其他国家构成严重威胁，”他说。“当欧洲大国欺负小国时，如果（我们）睁一只眼闭一只眼，历史上的前车之鉴历历在目。”
“如果俄罗斯继续走当前的道路，那我们就会加大施压力度，今后俄罗斯与全球其他国家的关系将会大有不同。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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