乌克兰情势：英国反对就乌克兰危机向俄罗斯实施贸易制裁-BBC

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透伦敦3月3日 - 英国广播公司(BBC)报导，一名摄影师无意拍到的文件显示，就俄罗斯军事干预乌克兰，英国反对对俄实施贸易制裁，且不希望向俄罗斯人关闭伦敦金融中心的大门。
一名英国高级官员周一前往首相卡梅伦唐宁街首相府开会时携带的官方文件显示，英国可能反对向俄罗斯实施制裁，因为这可能损害伦敦作为俄罗斯资金安全港的声誉。
“目前英国不应该支持对俄罗斯实施贸易制裁，或向俄罗斯人关闭伦敦金融中心的大门，”BBC援引文件称。
BBC称，该份文件显示，英国大臣正考虑限制俄罗斯高级官员的签证，以及实施旅行禁令。
被问到BBC报导时，首相办公室发言人称拒绝就泄漏的文件置评。
“首相清楚表示，继续侵犯乌克兰主权将要付出代价和承担后果，”该发言人表示。
“英国在作出决定时，将与欧盟和七国集团(G7)紧密合作，并共同考虑一系列外交，政治和经济措施。”发言人说。(完)
(编译 利棣儿 审校 张涛)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A