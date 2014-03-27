英防长主张给俄罗斯机会让紧张局势降级

路透华盛顿3月26日（记者 David Alexander） - 英国国防大臣哈蒙德（PhilipHammond）称，若俄总统普京遵循俄罗斯传统的军事原则，可能会寻求乌克兰危机降温，不会在吞并克里米亚后有更进一步的动作。他认为，西方应避免让当前僵局军事化。

哈蒙德称，重要的是北约国家应避免作出激进的军事反应，而是通过外交和经济手段施加影响，旨在让与俄罗斯间的紧张局势降温。

他在英国驻美使馆对记者指出，普京试图唤起民众的民族主义情绪，若西方作出更咄咄逼人的军事回应，反而对普京有利。

俄罗斯在乌克兰边境集结兵力，西方担心其进一步进犯乌克兰，但俄罗斯国防部长绍伊古（SergeiShoigu）已向美国防长哈格尔（Chuck Hagel）承诺称，这些俄军是在进行演练，并无越境进入乌克兰的计划。

哈蒙德说：“我们都知道，俄罗斯军队向来主张通过让局势升级，从而达到最终令局势降级的目的。因此，我们现在应把重点放在让紧张局势降级方面。我们不能排除这样的可能性，即眼下我们看到的局势升级其实只是俄罗斯传统军事原则在展开而已。”

他主张通过外交和经济手段向普京施压，尤其是通过能源政策，削弱欧洲对俄罗斯的能源依存度。

他说：“当我们看着对手，忍不住会看到他强势一面。但我们还应该找找俄罗斯的弱点在哪里。俄罗斯经济其实就是其致命弱点。由于当前的局势，资金正在撤离俄罗斯。”

但哈蒙德指出，推动紧张局势降级，并不意味着北约国家就接受了俄罗斯吞并克里米亚一事。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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