乌克兰军方称从前线撤离重型武器

路透基辅9月22日（记者 Richard Balmforth） - 乌克兰军方周一称，他们正在从前线撤离火炮和重型装甲部队，以支持总统波罗申科的和平计划。

乌克兰军方发言人Andriy Lysenko称，反叛势力和俄军的攻击减少，意味着乌克兰军方可以开始从提议的30公里缓冲区撤离重型武器。这是乌克兰方面首次对分裂势力采取明显的温和态度。

该发言人的上述言论，与波罗申科周日晚上呼吁大家支持他的和平计划相吻合。波罗申科称，他的和平计划需要美国和其他西方政府的继续支持。

Lysenko称，炮火袭击在过去24小时有所减少，没有来自俄罗斯境内的炮火。这是乌克兰军方发表的对分裂势力和俄罗斯有利的罕见言论。

“我们注意到密集的炮击减少，我方边防军没有发现侵犯边境的活动，也没有来自俄罗斯联邦的炮火。这一切表明和平计划的方方面面在切实实现，”Lysenko对记者称。

“乌克兰军方正在树立遵守停火协议的榜样，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。