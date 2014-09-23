乌克兰军方称从前线撤离重型武器

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Richard Balmforth
路透基辅9月22日 - 乌克兰军方周一称，他们正在从前线撤离火炮和重型装甲部队，以支持总统波罗申科的和平计划。
乌克兰军方发言人Andriy Lysenko称，反叛势力和俄军的攻击减少，意味着乌克兰军方可以开始从提议的30公里缓冲区撤离重型武器。这是乌克兰方面首次对分裂势力采取明显的温和态度。
该发言人的上述言论，与波罗申科周日晚上呼吁大家支持他的和平计划相吻合。波罗申科称，他的和平计划需要美国和其他西方政府的继续支持。
Lysenko称，炮火袭击在过去24小时有所减少，没有来自俄罗斯境内的炮火。这是乌克兰军方发表的对分裂势力和俄罗斯有利的罕见言论。
“我们注意到密集的炮击减少，我方边防军没有发现侵犯边境的活动，也没有来自俄罗斯联邦的炮火。这一切表明和平计划的方方面面在切实实现，”Lysenko对记者称。
“乌克兰军方正在树立遵守停火协议的榜样，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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