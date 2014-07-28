加拿大总理称很难想象俄罗斯还会被允许回归G7

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华7月26日 - 加拿大总理哈珀周六称，鉴于俄罗斯入侵乌克兰，很难想象该国还会被允许回归七国集团（G7）。

俄罗斯于1998年正式加入G7，当年该集团重新定名为八国集团（G8）。今年3月，该集团成员国以俄罗斯在克里米亚冲突中扮演的角色为由，投票决定暂停俄罗斯G8成员国身份。

“在普京总统领导下的俄罗斯以其所作所为表明，该国与我们没有共同的国际社会价值观，不像我们那样致力于民主、国际安全和法规，”哈珀在《环球邮报》发表评论文章称。

“鉴于此，很难预见普京先生领导下的俄罗斯重新加入G7大家庭的任何情形，”他说。

哈珀自乌克兰危机一开始就对俄罗斯持强硬立场，要求将俄罗斯踢出G8。

“由于普京先生领导的俄罗斯在国内越来越专制，且在海外有危险的过激行为，眼下并非放松对该政府的外交和经济施压的时候，”哈珀说。

加拿大已经对乌克兰和俄罗斯公民及实体机构实施了制裁，该国还承诺向乌克兰提供逾2亿加元贷款和贷款担保。但乌克兰驻加拿大大使本周抱怨称，加方尚未提供这些援助。

哈珀称“一旦能满足确保资金专款专用的适当条件，”加方就会提供这笔资金。哈珀此言明显是对乌克兰普遍存在的腐败现象表示担忧。(完)