俄乌争议又起 乌克兰和平进程再度遭遇考验

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅3月18日 （记者 Richard Balmforth) - 乌克兰停火协议周三再遭考验。乌克兰与俄罗斯就下一步行动发生公开摩擦，而乌克兰方因叛军袭击遭遇更多士兵伤亡。

乌克兰周二同意赋予叛军控制的东部地区以特殊地位和有限自治，但前提条件是遵照乌克兰法律举行地方选举，而这对已宣告成立“人民共和国”的叛军领袖是很难接受的。

莫斯科对此反应强烈。俄罗斯外长拉夫罗夫称，乌克兰议会是在谋求“篡改”明斯克协议。俄罗斯称明斯克协议离实现目标渐行渐远。

乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）回应称，乌克兰方面无人对俄罗斯与“恐怖分子”能爽快履行民斯克协议抱有太多乐观的态度。

“首先也是最重要的：为遵守明斯克协议，俄罗斯强盗必须撤出乌克兰领土，以便乌克兰能够遵循国际标准举行坦诚透明的选举，”他在政府会议中发表电视评论称。

乌克兰方面正在推进地方分权议程，其中的相应让步旨在阻遏叛军谋求独立。而俄罗斯似乎正在推动叛军夺取权力，获得对国家政策的否决权，并进一步获得乌克兰方面正式承认乌东部的两个“人民共和国”。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）称：“从乌克兰议会的最近决议来看，目前我们离实现明斯克协议的目标愈来愈远。”（完）