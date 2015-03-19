俄乌争议又起 乌克兰和平进程再度遭遇考验

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅3月18日 （记者 Richard Balmforth) - 乌克兰停火协议周三再遭考验。乌克兰与俄罗斯就下一步行动发生公开摩擦，而乌克兰方因叛军袭击遭遇更多士兵伤亡。
乌克兰周二同意赋予叛军控制的东部地区以特殊地位和有限自治，但前提条件是遵照乌克兰法律举行地方选举，而这对已宣告成立“人民共和国”的叛军领袖是很难接受的。
莫斯科对此反应强烈。俄罗斯外长拉夫罗夫称，乌克兰议会是在谋求“篡改”明斯克协议。俄罗斯称明斯克协议离实现目标渐行渐远。
乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）回应称，乌克兰方面无人对俄罗斯与“恐怖分子”能爽快履行民斯克协议抱有太多乐观的态度。
“首先也是最重要的：为遵守明斯克协议，俄罗斯强盗必须撤出乌克兰领土，以便乌克兰能够遵循国际标准举行坦诚透明的选举，”他在政府会议中发表电视评论称。
乌克兰方面正在推进地方分权议程，其中的相应让步旨在阻遏叛军谋求独立。而俄罗斯似乎正在推动叛军夺取权力，获得对国家政策的否决权，并进一步获得乌克兰方面正式承认乌东部的两个“人民共和国”。
克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）称：“从乌克兰议会的最近决议来看，目前我们离实现明斯克协议的目标愈来愈远。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
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