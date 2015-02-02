乌克兰问题联络小组会谈破裂

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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(本文由路透中文网编译提供)
路透明斯克/基辅1月31日（记者 Andrei Makhovsky/Richard Balmforth） - 乌克兰问题“联络小组”周六在白俄罗斯首都明斯克举行会谈，会谈仅进行四小时就破裂，未能就新的停火协议取得实质进展。
乌克兰代表、该国前总统库奇马（Leonid Kuchma）离开会议现场后对国际文传电讯社（Interfax）称，分裂力量代表在会议上发出最后通牒，还拒绝“对尽快停火和撤离重武器的计划进行磋商”，这些都让会谈受到破坏。
乌克兰分裂力量官员Denis Pushilin对RIA通讯社称，他们愿意对话，但“在政府军继续轰炸（乌克兰东部的）顿巴斯城镇的情况下，他们还没有为来自基辅的最后通牒做好准备”。
一名俄罗斯大使和一名欧安组织官员也参加了这次“联络小组”会谈。
这样的会谈结果令乌克兰冲突双方很快达成新的停火协议以结束长达9个月冲突的希望破灭。
在谈判破裂前不久，德国总理默克尔、法国总统奥朗德及俄罗斯总统普京通过三方电话交流，表示希望会谈至少能达成停火协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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