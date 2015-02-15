乌克兰称叛军零星炮击 不过停火协议总体得到遵守

路透基辅2月15日 - 乌克兰军方周日称，亲俄叛军在停火协议午夜生效后向政府军阵地进行了10次炮击，但停火协议总体上得到了遵守。

四国周四协调达成的协议提议未来设立缓冲区，并从东乌克兰撤走重型武器。冲突迄今已造成5,000人死亡。

“2月15日凌晨，叛军向我方阵地进行了10次炮击，主要集中于杰巴利采沃(Debaltseve)，”乌克兰军方发言人Anatoly Stelmach通过电话表示。

0700(GMT)时，位于乌克兰东部的一位路透目击者听到杰巴利采沃方向传来炮声。乌克兰政府军控制的这一交通重镇正受到分裂武装的包围。

另一位军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，停火协议总体上得到了遵守。“叛军的炮击并非连续性，仅限于局部。”

分裂武装的通讯社DAN援引其一位高级指挥官的说法称，叛军开火是为了自卫，称杰巴利采沃的乌克兰政府军率先破坏了停火协议。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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