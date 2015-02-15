乌克兰称叛军零星炮击 不过停火协议总体得到遵守

文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
路透基辅2月15日 - 乌克兰军方周日称，亲俄叛军在停火协议午夜生效后向政府军阵地进行了10次炮击，但停火协议总体上得到了遵守。
四国周四协调达成的协议提议未来设立缓冲区，并从东乌克兰撤走重型武器。冲突迄今已造成5,000人死亡。
“2月15日凌晨，叛军向我方阵地进行了10次炮击，主要集中于杰巴利采沃(Debaltseve)，”乌克兰军方发言人Anatoly Stelmach通过电话表示。
0700(GMT)时，位于乌克兰东部的一位路透目击者听到杰巴利采沃方向传来炮声。乌克兰政府军控制的这一交通重镇正受到分裂武装的包围。
另一位军方发言人Vladyslav Seleznyov表示，停火协议总体上得到了遵守。“叛军的炮击并非连续性，仅限于局部。”
分裂武装的通讯社DAN援引其一位高级指挥官的说法称，叛军开火是为了自卫，称杰巴利采沃的乌克兰政府军率先破坏了停火协议。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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