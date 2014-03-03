中国呼吁通过对话和谈判解决乌克兰危机

路透北京3月2日 - 中国外交部周日称，中方对当前乌克兰局势深表关切，呼吁有关各方通过对话和谈判寻求政治解决分歧。

俄罗斯总统普京威胁要入侵乌克兰后，乌克兰周日为战争作动员并调动资源。当前，俄罗斯与西方国家陷入了自冷战以来最严峻的对峙。

中国外交部称：“我们对前一段乌克兰国内出现的极端暴力行径予以谴责，一直在敦促乌有关各方在法律框架内和平解决内部分歧，切实维护乌克兰各族人民的合法权益，尽早恢复社会正常秩序。”

中国外交部还称，中方历来坚持不干涉内政原则，尊重乌克兰的独立、主权和领土完整。

“乌克兰局势走到今天这一步事出有因。”

“中方将密切关注局势的发展，呼吁有关各方在尊重国际法和国际关系准则基础上，通过对话和谈判寻求政治解决分歧，维护地区和平稳定。”（完）

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