中国敦促相关各方在乌克兰问题上保持克制

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京3月17日 -中国外交部副部长李保东周一呼吁相关各方在乌克兰问题上保持冷静和克制，但没有对克里米亚公投发表评论。
李保东称，政治解决方案是解决乌克兰危机的唯一途径。中国国家主席习近平将在本月晚些时候访问欧洲。
当被问及克里米亚问题时，李保东称，“我们非常关注乌克兰局势。”
“我们希望各方能够冷静、保持克制，防止局势升级和恶化，通过对话谈判，寻求政治解决。”
中国之前曾表示对俄罗斯实施制裁不是解决当前局势的最好途径。迄今中国在乌克兰问题上秉持了一贯的低调立场。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。