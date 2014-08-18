习近平呼吁政治解决乌克兰冲突--新华

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京8月16日 - 新华社报导称，中国国家主席习近平呼吁政治解决乌克兰危机，避免冲突。
新华社援引习近平对来访的联合国秘书长潘基文的话报导称，希望各方共同努力，利用好现有沟通渠道和斡旋机制，推动政治解决进程，通过谈判早日达成平衡照顾各方利益的方案，把局势缓和下来，避免对立和冲突轮番升级，防止乌克兰陷入人道危机。
国际社会目前正担心乌克兰东部地区的冲突升级，升级可能意味着欧洲和美国将对俄罗斯采取更为严厉的经济制裁，且招致俄罗斯更猛烈的报复。
中国是俄罗斯关键的经济和政治盟国，两国近期签署了一份价值4,000亿美元的天然气供应协议。
习近平表示，马来西亚航空公司客机在乌克兰东部坠毁，这是一场悲剧。马航事件凸显出妥善解决乌克兰危机的重要性和紧迫性。
新华援引潘基文的话称，武力解决不了乌克兰问题，政治解决才是出路。（完）路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。