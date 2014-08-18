习近平呼吁政治解决乌克兰冲突--新华

路透北京8月16日 - 新华社报导称，中国国家主席习近平呼吁政治解决乌克兰危机，避免冲突。

新华社援引习近平对来访的联合国秘书长潘基文的话报导称，希望各方共同努力，利用好现有沟通渠道和斡旋机制，推动政治解决进程，通过谈判早日达成平衡照顾各方利益的方案，把局势缓和下来，避免对立和冲突轮番升级，防止乌克兰陷入人道危机。

国际社会目前正担心乌克兰东部地区的冲突升级，升级可能意味着欧洲和美国将对俄罗斯采取更为严厉的经济制裁，且招致俄罗斯更猛烈的报复。

中国是俄罗斯关键的经济和政治盟国，两国近期签署了一份价值4,000亿美元的天然气供应协议。

习近平表示，马来西亚航空公司客机在乌克兰东部坠毁，这是一场悲剧。马航事件凸显出妥善解决乌克兰危机的重要性和紧迫性。

新华援引潘基文的话称，武力解决不了乌克兰问题，政治解决才是出路。（完）路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。