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时事要闻 | 2014年 9月 12日 星期五 10:34 BJT

习近平会见普京 呼吁政治解决乌克兰危机

路透北京9月12日 - 中国外交部称，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京会面，再次呼吁开启包容性对话，政治解决乌克兰危机。

外交部援引习近平的话称：“中方主张政治解决乌克兰危机，呼吁乌克兰方面尽早开启包容性对话。”

习近平在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上海合作组织峰会间隙对普京表示：“有关方要追根溯源，从根本上去理顺和解决矛盾。”

中国外交部称，普京向习近平介绍了俄罗斯对当前乌克兰危机的看法和立场，称俄方重视和赞赏中方在乌克兰问题上的立场和主张，愿同中方保持沟通。（完）

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