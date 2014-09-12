习近平会见普京 呼吁政治解决乌克兰危机

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京9月12日 - 中国外交部称，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京会面，再次呼吁开启包容性对话，政治解决乌克兰危机。
外交部援引习近平的话称：“中方主张政治解决乌克兰危机，呼吁乌克兰方面尽早开启包容性对话。”
习近平在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的上海合作组织峰会间隙对普京表示：“有关方要追根溯源，从根本上去理顺和解决矛盾。”
中国外交部称，普京向习近平介绍了俄罗斯对当前乌克兰危机的看法和立场，称俄方重视和赞赏中方在乌克兰问题上的立场和主张，愿同中方保持沟通。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。