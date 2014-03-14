中国官员警告称，西方制裁俄罗斯会引发危险的连锁反应

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林3月13日 - 中国驻德国大使史明德对西方国家就俄罗斯干预乌克兰局势进行制裁发出警告，称此类措施会引发危险的、难以控制的连锁反应。
史明德是在接受路透采访时发表上述言论的，这是中国高官迄今针对此类措施发出的措辞最强烈的警告。欧盟威胁称，要对俄罗斯实施冷战结束之后的首次制裁。
史明德表示，中方认为制裁没有任何意义，制裁会导致报复性行动，引发难以预料的后果，中方不希望出现这种局面。
上述采访是在周三进行的。就在同一天，欧盟就针对俄罗斯的制裁达成框架协议，协议规定对被控侵犯乌克兰领土完整的个人和企业实施旅行禁令并冻结资产。
德国总理默克尔称，除非俄罗斯接受通过外交途径解决乌克兰危机的主张，否则将会在下周一实施制裁。
但史明德敦促涉及各方保持耐心，称即使在克里米亚周日(3月16日)公投后，谈判的大门应当依然打开。
史明德称，中方依然认为要避免局势升级，谈判的大门仍然打开，即便在（克里米亚）公投后，各方仍应当利用这种可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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