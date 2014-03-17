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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 16:07 BJT

中国敦促相关各方在乌克兰问题上保持克制

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月17日 - 中国外交部副部长李保东周一呼吁相关各方在乌克兰问题上保持冷静和克制，但没有对克里米亚公投发表评论。

李保东称，政治解决方案是解决乌克兰危机的唯一途径。中国国家主席习近平将在本月晚些时候访问欧洲。

当被问及克里米亚问题时，李保东称，“我们非常关注乌克兰局势。”

“我们希望各方能够冷静、保持克制，防止局势升级和恶化，通过对话谈判，寻求政治解决。”

中国之前曾表示对俄罗斯实施制裁不是解决当前局势的最好途径。迄今中国在乌克兰问题上秉持了一贯的低调立场。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜
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