中国重申反对就乌克兰危机制裁俄罗斯

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月28日 - 中国外交部周一重申反对就乌克兰危机制裁俄罗斯。此前，七国集团领导人同意尽快对俄罗斯实施进一步的惩罚性措施。
中国外交部发言人秦刚表示，自从乌克兰危机发生以来，中方同包括七国集团在内的有关国家保持着沟通.
“中方一贯反对在国际关系中动辄威胁或实施制裁，认为制裁无助于解决问题，反而可能加剧局势紧张，不符合各方利益。”
“我们呼吁有关各方继续通过对话和谈判妥善解决分歧，推动乌克兰危机的政治解决。”
美国总统奥巴马在菲律宾表示，美国将在当天晚些时候宣布对俄罗斯的最新制裁手段。他说美国及其盟国将继续保留进一步制裁俄罗斯的措施。
中国对乌克兰危机采取十分谨慎的回应，既不想激怒俄罗斯也不愿直接就克里米亚独立公投作出评论。
但中国也表示，愿继续发展与乌克兰的友好合作关系，尊重该国的独立、主权和领土完整。（完）
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
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