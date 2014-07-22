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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 21:31 BJT

中国欢迎联合国安理会就MH17坠机事件通过决议

路透上海7月22日 - 中国外长王毅表示，中国欢迎联合国安理会就马航MH17客机坠毁事件通过决议，并敦促乌克兰各方停火。

外交部网站称，正在陪同习近平主席在委内瑞拉进行国事访问的王毅外长周一在委内瑞拉首都加拉加斯作出上述表态。

王毅呼吁在调查过程中充分发挥国际民航组织的关键作用，称应允许国际调查人员进入现场全面展开工作。

王毅表示：“我们敦促乌克兰有关各方尽快停火，进行对话协商，寻求全面、持久、平衡的政治解决方案。”(完)
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