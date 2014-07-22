中国欢迎联合国安理会就MH17坠机事件通过决议

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透上海7月22日 - 中国外长王毅表示，中国欢迎联合国安理会就马航MH17客机坠毁事件通过决议，并敦促乌克兰各方停火。
外交部网站称，正在陪同习近平主席在委内瑞拉进行国事访问的王毅外长周一在委内瑞拉首都加拉加斯作出上述表态。
王毅呼吁在调查过程中充分发挥国际民航组织的关键作用，称应允许国际调查人员进入现场全面展开工作。
王毅表示：“我们敦促乌克兰有关各方尽快停火，进行对话协商，寻求全面、持久、平衡的政治解决方案。”(完)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。