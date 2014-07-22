中国欢迎联合国安理会就MH17坠机事件通过决议

路透上海7月22日 - 中国外长王毅表示，中国欢迎联合国安理会就马航MH17客机坠毁事件通过决议，并敦促乌克兰各方停火。

外交部网站称，正在陪同习近平主席在委内瑞拉进行国事访问的王毅外长周一在委内瑞拉首都加拉加斯作出上述表态。