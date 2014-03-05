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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 08:45 BJT

习近平与普京通话 称相信俄方能推动乌克兰问题政治解决

路透北京3月5日 -中国外交部称，中国国家主席习近平周二晚与俄罗斯总统普京通电话时表示，相信俄方能同各方协调，推动乌克兰问题得到政治解决。

习近平在通话中指出，乌克兰局势发展到今天，偶然中有必然，当前，形势高度复杂、高度敏感，牵动地区局势和国际全局。

习近平还表示，中方支持国际社会有利于缓和局势的建议和斡旋努力。

克里姆林宫称中俄领导人在乌克兰问题上观点“接近”。中俄两国在联合国安理会均有否决权。

莫斯科方面称，普京和习近平表示希望俄方领导人采取的步骤能让紧张局势得以缓解、并确保居住在克里米亚地区以及乌克兰东部地区说俄语公民的安全。（完）

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