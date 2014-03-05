习近平与普京通话 称相信俄方能推动乌克兰问题政治解决

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京3月5日 -中国外交部称，中国国家主席习近平周二晚与俄罗斯总统普京通电话时表示，相信俄方能同各方协调，推动乌克兰问题得到政治解决。
习近平在通话中指出，乌克兰局势发展到今天，偶然中有必然，当前，形势高度复杂、高度敏感，牵动地区局势和国际全局。
习近平还表示，中方支持国际社会有利于缓和局势的建议和斡旋努力。
克里姆林宫称中俄领导人在乌克兰问题上观点“接近”。中俄两国在联合国安理会均有否决权。
莫斯科方面称，普京和习近平表示希望俄方领导人采取的步骤能让紧张局势得以缓解、并确保居住在克里米亚地区以及乌克兰东部地区说俄语公民的安全。（完）
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)