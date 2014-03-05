习近平与普京通话 称相信俄方能推动乌克兰问题政治解决

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月5日 - 中国外交部称，中国国家主席习近平周二晚与俄罗斯总统普京通电话时表示，相信俄方能同各方协调，推动乌克兰问题得到政治解决。
习近平在通话中指出，乌克兰局势发展到今天，偶然中有必然，当前，形势高度复杂、高度敏感，牵动地区局势和国际全局。
习近平还表示，中方支持国际社会有利于缓和局势的建议和斡旋努力。
克里姆林宫称中俄领导人在乌克兰问题上观点“接近”。中俄两国在联合国安理会均有否决权。
莫斯科方面称，普京和习近平表示希望俄方领导人采取的步骤能让紧张局势得以缓解、并确保居住在克里米亚地区以及乌克兰东部地区说俄语公民的安全。（完）
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选