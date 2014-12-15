焦点：波罗申科出让“巧克力大王”宝座并非易事

路透基辅12月12日（记者 Steve Stecklow/Anjuli Davies） - 乌克兰总统波罗申科发现，出让其“巧克力大王”宝座并非易事。

波罗申科在去年春季竞选总统时曾作出非同寻常的承诺，即如果当选，他会出售大多数商业资产。

“作为乌克兰总统，我只想将重心放在国家事务上，那是我将要做的事情，”波罗申科接受采访时曾这样说道。

波罗申科在大选中获胜，但他还没有兑现竞选承诺。

鉴于乌克兰正在与俄罗斯支持的东部分裂力量作战，加上经济摇摇欲坠且货币贬值，波罗申科还没有出售任何资产。波罗申科最具价值的资产是其所持如胜糖果集团（Roshen Confectionery Corp）的多数股权，该集团是乌克兰最大的糖果企业。他的此项承诺似乎成了他作为总统所面临的所有问题的牺牲品。

波罗申科聘请来协助出售其资产的两家金融公司的高管警告称，相关交易一般会耗时一年甚至更长时间。他们还承认，波罗申科选择的时机很糟糕。

“这显然不是出售的良机，”Rothschild CIS的常务董事GiovanniSalvetti说。“希望2015年一季度或二季度时情况能改善。”Rothschild CIS正在试图出售如胜糖果。

ICU常务董事Makar Paseniuk称，已经达成了出售波罗申科另外一项资产的协议。他拒绝透露相关资产的情况，仅称交易尚未完成，还不清楚何时或会否完成。ICU是波罗申科的金融顾问。除如胜糖果外，波罗申科麾下还有众多资产，包括房地产以及在一家银行、在克里米亚一家保险公司及一家造船厂的投资，他在乌克兰还拥有一家电视台，他本人曾称将保留该资产。

乌克兰杂志《Novoye Vremya》10月时称，波罗申科身家达8.16亿美元，在乌克兰十大富豪中排名第九。根据波罗申科提交政府的公开声明，波罗申科报告称其2013年的总收入为630万美元左右，主要来自出售证券、股息及利息。他还报告称他本人的薪资仅为2.92万美元。

路透就此联系寻求置评，波罗申科没有回复。

Paseniuk称，波罗申科并未密切关注其资产出售情况，“他有更多且更重要的事情”要做，没有过问此事。

鉴于乌克兰当前的政治环境，一些专注于消费者市场的投行人士在近期采访中对有企业会投资像如胜糖果这样的乌克兰企业表示怀疑。很多人对如胜糖果可能会被出售甚至都不关注，其中有一人称他“不确定此事属实”。

Salvetti和Paseniuk称，波罗申科在此事上是认真的。Salvetti称，已经有了一些关于出售如胜糖果的“初步磋商”。“显然，当前的市况表明买家有些谨慎。我们已经与可能收购的人士进行了磋商，我们将不得不视市场状况而定。”他拒绝进一步提供详情。

如果波罗申科认为对于如胜糖果的出价太低，届时又会发生什么？这也是围绕其竞选承诺的一个悬而未解的问题。到时他还会信守承诺吗？

“我不会建议他低价出售，”Salvetti说。

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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