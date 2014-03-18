更正：乌克兰危机使冷战幽灵在欧洲复活

2014年3月16日在与克里米亚接壤的乌克兰Strelkovo村拍到的乌克兰军人。 REUTERS/Valentyn Ogirenko

(更正：正文第七段应为“冷战结束后四分之一个世纪里“，而非”冷战后半个世纪里“)

路透柏林3月17日 - 冷战又卷土重来了。

随着俄罗斯军队控制克里米亚，并为吞并这个乌克兰南部省份做准备，曾随1989年柏林墙倒塌而去的担忧、算计及冷战思维又复活了。

这场危机，是否会像2001年基地组织袭击美国或1962年的古巴导弹危机，成为国际关系中的一个转折点目前还难以确定。但目前问题仍在发酵。

决策者和战略分析师已经在反复思考这场可能旷日持久的东西方拉锯战的潜在影响。夹在中间的国家，比如德国和波兰，已经开始考虑对政策做出痛苦的调整。

这场对峙已经给制裁与外交的平衡带来棘手难题，将考验盟友的忠诚度、增加危机蔓延至其他冲突区域及引发代理战争的风险。

“欢迎观看冷战第二季，”卡耐基国际和平基金会的俄罗斯裔分析师Dmitri Trenin在外交政策杂志上撰文称。

“近来的局势实际上已经终结了冷战结束后四分之一个世纪里，俄罗斯与西方在过渡期间以伙伴与合作为主的关系，”他写道。

Trenin并非是唯一一个认为乌克兰可能是自1991年苏联解体以来，欧洲安全局势中最大的扭转性因素。

尽管没有人认为超级大国会再回到一触即发的核对峙或地区性军事集团对抗的状态，当然俄罗斯集团已经不复存在，但对其他安全问题以及全球经济影响也相当巨大。

摩尔多瓦、格鲁吉亚以及阿塞拜疆等前苏联共和国处于冷冻状态的冲突可能会复燃。

柏林的决策者担忧，俄罗斯可能会以停止与西方在伊朗核问题、叙利亚内战、阿富汗安全以及抑制北韩(朝鲜)乖戾多变的领导人方面的合作为条件，来加大对抗砝码。

上述任何一个方面发生问题，比如使中东和南亚不稳定、或使朝鲜半岛紧张局势升级，都会令美国与其欧洲和亚洲盟友的日子更加不好过。

**问题严重**

人们开始意识到，在地缘政治危机爆发之际，德国作为欧洲的权力中心，对俄罗斯并不具备特别的影响力，而且德国总理梅克尔无法左右普京的决定，这一事实令人关注。

事后来看，俄罗斯在2008年军事干预格鲁吉亚分离地区，就如同在进行演习。但该事件对全球的影响较小，部分是因为格鲁吉亚领导人首先开火，而且还由于该事件几乎没有改变地区格局。

“乌克兰的情况不同。它处在东西方断层上，而且意义重大，”德国智库马歇尔基金会的资深美欧问题专家ConstanzeStelzenmueller表示。他最近刚对德国新外交和安全政策进行了重要研究。

“现在，我们进入了系统性的竞争局面。所以我认为比喻成冷战是准确的。如果你置身柏林，就会有那样的感觉。这问题很严重。”

尽管德国在俄罗斯拥有重要的经济利益，包括6,200家德国企业在俄经营，而且天然气供应中40%依赖从俄罗斯进口，但Stelzenmueller预计德国将会“表现得意外强硬”。

俄罗斯在德国贸易伙伴中仅列第11位，排在波兰之后。德国主要贸易机构上周表示，若德俄两国爆发贸易冲突将损害德国企业，但对停滞不前的俄罗斯经济更是致命威胁。

前香港总督彭定康(ChrisPatten)认为，几乎所有的欧洲家庭都拥有中国制造的产品，但是除了天然气和伏特加之外，很少有俄罗斯生产的产品。

如果俄罗斯把停供天然气作为对策，中欧经济体将受到严重影响，不过欧洲的天然气库存量仍然巨大，冬天已经过去，而且俄罗斯需要这笔收入。

**继续中立？**

在20世纪冷战期间，美国强硬派和西欧担心当时的西德可能转为中立，以此缓和同苏联以及苏联在东欧盟友的关系。

然而这种情况从未发生。西德仍牢牢站在西方政治与军事阵营一边。但在此期间，大西洋两岸还是出现了几次空前的交锋。

其中包括在1982年，美国就德国与苏联共同修建天然气管道而发生矛盾，当时的里根政府担心这项协议将使西德依赖苏联，而这种状况显然很危险。

德国人则坚持自己的原则。最后管道建成了，这也是现在德国仍如此依赖俄罗斯能源的一个原因。

这一事件可能给日后的任何新冷战带来经验教训。

一年后，西德抵挡住来自俄罗斯的大规模抗议和威胁，在本国部署了美国的中程核导弹，以此回应苏联指向西方的数枚SS-20导弹。这最后导致东西方之间的军事竞争以谈判告终。

现在，俄罗斯的军事威胁最终促成欧美联手，尽管目前民调结果反映出的公众疑虑表明，德国人和美国人都不热衷于对俄罗斯采取强硬姿态。

俄罗斯和西方国家也同以前一样，企图寻求中国的支持来改变力量平衡。

如果普京意图吞并克里米亚，欧洲人可能不得不站在尴尬的立场，迅速考虑作出相应地牺牲来显示决心。

对法国而言，这可能意味着该国要暂停向俄罗斯出售直升机航母。对英国来说，则是要对与普京关系密切的大亨们关闭大夏和银行金库的大门。德国则需开始逐步减少对俄罗斯天然气的依赖。

这些情况的出现需要抱持冷战式的决心。如果形势严峻，若要维持欧盟的团结，意大利、希腊、塞浦路斯和保加利亚等与俄罗斯联系密切的南欧国家可能面临挑战。(完)

(编译 李春喜/朱晓军/王翔琼；审校 高琦)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。