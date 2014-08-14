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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 09:16 BJT

东欧情势：乌克兰指责俄罗斯救助行为虚伪，冲突已致死亡人数激增

俄罗斯称，任何将该车队与入侵计划相联系的揣测都是荒谬的。

这支由重型卡车组成的车队周二从莫斯科地区出发，行驶约500公里后达到俄西南部城市沃罗涅日。路透记者看到，车队停在一个空军基地。

数位进入该基地的人士对路透表示，数十辆卡车仍停在该基地。目前尚不清楚是否只有沃罗涅日的车队要开往乌克兰。这些人士要求匿名。

日内瓦红十字国际委员会(ICRC)的一名发言人称，俄罗斯已经向ICRC和乌克兰政府提交了一份车队物品的“大致清单”，但ICRC需要更详细的清单。

Anastasia Isyuk表示，“双方仍有几个重要问题需要澄清，包括过境程序，清关和其他问题。”

她表示，车队载有食品、瓶装水和发电机等物品。(完)

(翻译 李爽/张荻； 审校 徐文焰/许娜)
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