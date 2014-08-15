俄罗斯在俄乌边境附近集结军车

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Dmitry Medorsky/Maxim Shemetov

路透俄罗斯KAMENSK-SHAKHTINSKY 8月15日 - 俄罗斯数十辆重型军车周五在与乌克兰接壤的边境附近集结。由于俄罗斯和乌克兰无法就过境程序达成一致，一支载有人道主义援助物资的俄罗斯车队无法继续前行。

俄罗斯称，该国正在向乌克兰东部地区的民众运送2,000顿援助物资，当中包括水、婴儿食品及其它援助物资。

乌克兰及一些西方国家官员曾表示，他们认为这支车队可能是为俄罗斯的军事入侵作掩护。俄罗斯驳斥这种说法“荒谬”。

周四，这支大约有280辆卡车的车队停在俄罗斯小镇Kamensk-Shakhtinsky附近的空旷地带。该镇距俄乌边境大约20公里。

这支车队周五上午仍停在当地，现场的一位路透记者看到在车队不远处有12辆装甲运兵车在移动。

另一位路透记者周四晚上在边境附近看到有24辆装甲运兵车在移动。

《卫报》周五报导称，其记者看到几辆装甲运兵车穿过俄乌边境。

该报称，此举不太可能代表俄罗斯正式全面入侵乌克兰，但却是俄军在乌克兰境内活跃的确凿证据。（完）