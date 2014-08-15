俄罗斯在俄乌边境附近集结军车

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Dmitry Medorsky/Maxim Shemetov
路透俄罗斯KAMENSK-SHAKHTINSKY 8月15日 - 俄罗斯数十辆重型军车周五在与乌克兰接壤的边境附近集结。由于俄罗斯和乌克兰无法就过境程序达成一致，一支载有人道主义援助物资的俄罗斯车队无法继续前行。
俄罗斯称，该国正在向乌克兰东部地区的民众运送2,000顿援助物资，当中包括水、婴儿食品及其它援助物资。
乌克兰及一些西方国家官员曾表示，他们认为这支车队可能是为俄罗斯的军事入侵作掩护。俄罗斯驳斥这种说法“荒谬”。
周四，这支大约有280辆卡车的车队停在俄罗斯小镇Kamensk-Shakhtinsky附近的空旷地带。该镇距俄乌边境大约20公里。
这支车队周五上午仍停在当地，现场的一位路透记者看到在车队不远处有12辆装甲运兵车在移动。
另一位路透记者周四晚上在边境附近看到有24辆装甲运兵车在移动。
《卫报》周五报导称，其记者看到几辆装甲运兵车穿过俄乌边境。
该报称，此举不太可能代表俄罗斯正式全面入侵乌克兰，但却是俄军在乌克兰境内活跃的确凿证据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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