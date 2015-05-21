俄罗斯称若乌克兰若债务违约 俄将诉诸国际法庭

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科5月20日 - 俄罗斯财长西卢安诺夫（AntonSiluanov）周三称，如果乌克兰不遵守外债偿还条款，俄罗斯将诉诸国际法庭。
被问及乌克兰可能暂停偿付外债的问题时，西卢安诺夫对记者说：“这其实就是乌克兰违约。”
但他补充说：“目前我们还没有根据（这么说）。如果乌克兰有款项不及时偿付，我们会行使诉诸法庭的权利。”
他称，乌克兰今年6月应向俄罗斯偿付7,500万美元的欧洲债券。
乌克兰本周通过一项法律，允许暂停偿付部分外债，其中包括乌克兰发行、俄罗斯购买的欧洲债券。俄罗斯总统普京周三称，此项法律怪异且不专业。
普京在与俄罗斯部长级官员的会议上称，乌克兰此项立法其实就相当于乌克兰将违约。
他称，俄方未行使权利要求乌克兰提前赎回债券，是由于国际货币基金组织（IMF）要求俄罗斯别这样做。（完）。
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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