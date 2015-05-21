俄罗斯称若乌克兰若债务违约，俄将诉诸国际法庭

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月20日 - 俄罗斯财长西卢安诺夫（Anton Siluanov）周三称，如果乌克兰不遵守外债偿还条款，俄罗斯将诉诸国际法庭。
被问及乌克兰可能暂停偿付外债的问题时，西卢安诺夫对记者说：“这其实就是乌克兰违约。”
但他补充说：“目前我们还没有根据（这么说）。如果乌克兰有款项不及时偿付，我们会行使诉诸法庭的权利。”
他称，乌克兰今年6月应向俄罗斯偿付7,500万美元的欧洲债券。
乌克兰本周通过一项法律，允许暂停偿付部分外债，其中包括乌克兰发行、俄罗斯购买的欧洲债券。俄罗斯总统普京周三称，此项法律怪异且不专业。
普京在与俄罗斯部长级官员的会议上称，乌克兰此项立法其实就相当于乌克兰将违约。
他称，俄方未行使权利要求乌克兰提前赎回债券，是由于国际货币基金组织（IMF）要求俄罗斯别这样做。（完）。
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。