俄媒称武装人员占领克里米亚政府和议会大楼

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透乌克兰辛菲罗波尔2月27日 （记者 Alessandra Prentice） -俄罗斯国际文传电讯社周四报道称，一伙武装人员占领了位于辛菲罗波尔的克里米亚地区政府总部和议会大楼。
目前尚不清楚这些人的身份。一位现场的路透记者称，俄罗斯国旗在这个地方的上空飘扬。
周三，支持乌克兰新领导人的鞑靼族人和亲俄罗斯的分裂主义者在克里米亚议会大楼外对峙。
国际文传电讯社援引当地一位鞑靼族领导人RefatChubarov在Facebook的话称：“有人告诉我，议会大楼和部长委员会被一伙武装人员占领，他们穿着没有任何可辨认徽章的制服。”
“他们尚未提出任何要求，”Chubarov说。
克里米亚议会大楼前聚集着大约100名警察，通往大楼的大门似乎已被木箱挡住。
除了上班的人外，克里米亚议会大楼周边的街道几乎一片空寂。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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