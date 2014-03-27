克里米亚事件只能暂时转移俄民众对经济注意力--专家

路透莫斯科3月26日 - 俄罗斯智库战略研究中心经济学家德米特里耶夫（MikhailDmitriev）称，俄罗斯将克里米亚纳入版图，只能暂时转移民众对经济不景气状况的注意力，这暗示普京支持率反弹情况可能不会持续很久。

俄罗斯与美国和欧盟就克里米亚问题的僵局，让普京在本国国内赢得支持，但随之而来的西方制裁以及投资者撤资，预计会伤及俄罗斯经济。

德米特里耶夫称，卢布疲软将引发通胀，加之经济增速放缓，这最终会伤及俄罗斯预算，从而让选民迁怒于执政精英。

“如果没有经济增长，克里米亚及其他外交政策事件对政治支持率的影响可能不会持续太久，”他接受采访时称。

“人们会开始从与日俱增的经济问题视角来看待政治。”

德米特里耶夫上周遭到袭击，笔记本电脑被不明身份之人偷走，目前尚不清楚此事是否与他的工作以及他有时的直言不讳有关系。

但德米特里耶夫称，普京支持率受到影响尚需一段时日。

“眼下，克里米亚局势是关注焦点，牵动着民众的政治情绪，”他说。“但长期来看，经济状况绝对起主导作用，民众对俄罗斯当局的态度最终将取决于经济状况。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。