专访：企业高管称克里米亚入俄令其看到希望

路透巴黎4月22日(记者 Michel Rose/Barbara Lewis) -克里米亚油气企业Chornomornaftohaz的一名高管称，公司从俄罗斯新东家那里看到了未来的希望以及与亚洲贸易往来的可能性。

自从克里米亚上月举行全民公投以来，克里米亚半岛被并入俄罗斯，克里米亚接手了乌克兰在克里米亚地区的国有资产，包括克里米亚地区的黑海天然气田和能源公司Chornomornaftohaz。

Chornomornaftohaz市场部首席工程师AndreyPalyura周二在巴黎一场能源会议间隙接受路透采访时表示：“克里米亚现在感觉比受乌克兰统治时要好很多。”

“短期来看，我们肯定存在一些问题。会有些停顿，但天然气生产没有停止。”克里米亚与乌克兰的天然气基础设施相连，而非俄罗斯，且不再能接入乌克兰的炼油厂。

今年的天然气计划是产量翻番，达到20亿立方米，实现克里米亚能源的自给自足，明年的计划是产量增加至30亿立方米。

Palyura表示：“今年我们的天然气可以实现供需平衡。我们可以满足克里米亚的消费需求。下一阶段的重点之一是确保我们的能源独立。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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