《路透峰会》俄官员谈克里米亚严峻现状

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月25日（记者 Darya Korsunskaya/Thomas Grove） - 俄罗斯负责克里米亚事务的官员称，克里米亚并入俄罗斯版图已有六个月左右，最初的狂喜逐步消退，可能让位于对水电短缺等问题的不满情绪。
克里米亚事务部长萨韦利耶夫（Oleg Savelyev）出席路透俄罗斯投资精英汇时说：“欢天喜地的情绪不会一直持续下去。”
克里米亚今年3月并入俄罗斯版图之初，爱国主义热情笼罩克里米亚和整个俄罗斯，俄总统普京的支持率飙升。
俄罗斯政府承诺将提供更多资金扶持克里米亚，并试图在冬季来临前兴建公共事业设施和交通基础设施。乌克兰和西方则称克里米亚并入俄罗斯是非法的，西方对俄罗斯实施了一系列制裁措施。
萨韦利耶夫表示，俄罗斯政府在克里米亚面临艰巨任务。西方制裁措施让俄罗斯面临更大困难，且克里米亚缺乏与俄罗斯共享的基础设施。
俄罗斯试图抵消西方制裁措施的冲击，寻求亚洲合作伙伴，希望能吸引亚洲投资者来到克里米亚。
俄罗斯希望吸引亚洲投资的项目包括农业和发电领域，普京5月与中国国家主席习近平会面时讨论了一些相关项目。
萨韦利耶夫谈到有关克里米亚的磋商时说：“总统访问上海时确认了合作，相关工作仍在进行中。”
萨韦利耶夫本人也在美国限制入境的制裁名单中。他淡化个人所面临的制裁，但称西方制裁似乎是为了降低人们的生活水平。制裁措施影响到克里米亚能源业所需的设备交付。
他说：“那些（参与制裁俄罗斯的国家）政府似乎是为了将人们重新推回到石器时代，这样在制裁威胁下，就没人敢在克里米亚投资了。”
萨韦利耶夫称，西方制裁措施吓走了一些商人，但也有来自芬兰、瑞典和瑞士的商人来到克里米亚寻求机会。
他指出，美国向欧洲伙伴国施压，阻止这些国家在克里米亚的活动，譬如意大利一家公司的官员推迟了来克里米亚的行程，就是源于美国驻意大利使馆的压力。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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