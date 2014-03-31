俄罗斯总理梅德韦杰夫访问克里米亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透克里米亚辛菲罗波尔3月31日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一访问克里米亚。这显然意在彰显俄罗斯对该地区的控制。

这是俄罗斯总统普京3月21日签署法令将克里米亚并入该国版图以来，俄罗斯到访该地区的最高级别官员。陪同梅德韦杰夫访问的还有几位俄罗斯政府官员。

在飞机抵达该地区主要城市后，梅德韦杰夫在Twitter上发文称，“（我）在辛菲罗波尔。近日政府将在此讨论克里米亚的发展问题。”

此举料激怒乌克兰和西方各国政府。这些国家政府曾在克里米亚公投后，指责俄罗斯非法占领克里米亚。

俄罗斯迅速将克里米亚纳入其版图已造成冷战以来东西方关系的最大危机。

梅德韦杰夫抵达辛菲罗波尔几小时前，美国国务卿克里刚刚与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行会面，克里重申美国认为俄罗斯在克里米亚的行动是非法的。

美国和欧盟已就克里米亚问题对俄罗斯官员、议员和普京的盟友实施制裁。他们并威胁称若俄罗斯在乌克兰有进一步的行动，将实施更广泛的制裁。（完）