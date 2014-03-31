俄罗斯总理梅德韦杰夫访问克里米亚

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透克里米亚辛菲罗波尔3月31日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周一访问克里米亚。这显然意在彰显俄罗斯对该地区的控制。
这是俄罗斯总统普京3月21日签署法令将克里米亚并入该国版图以来，俄罗斯到访该地区的最高级别官员。陪同梅德韦杰夫访问的还有几位俄罗斯政府官员。
在飞机抵达该地区主要城市后，梅德韦杰夫在Twitter上发文称，“（我）在辛菲罗波尔。近日政府将在此讨论克里米亚的发展问题。”
此举料激怒乌克兰和西方各国政府。这些国家政府曾在克里米亚公投后，指责俄罗斯非法占领克里米亚。
俄罗斯迅速将克里米亚纳入其版图已造成冷战以来东西方关系的最大危机。
梅德韦杰夫抵达辛菲罗波尔几小时前，美国国务卿克里刚刚与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行会面，克里重申美国认为俄罗斯在克里米亚的行动是非法的。
美国和欧盟已就克里米亚问题对俄罗斯官员、议员和普京的盟友实施制裁。他们并威胁称若俄罗斯在乌克兰有进一步的行动，将实施更广泛的制裁。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。