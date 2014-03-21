（修正）克里米亚一些民众登记申请俄护照

(修正第一段措辞)

路透辛菲罗波尔/塞瓦斯托波尔3月20日（记者 Gabriela Baczynska/Aleksandar Vasovic） - 随着俄罗斯加紧对克里米亚的控制，当地的一些军人和民众周四争相申请俄罗斯护照，同时放弃乌克兰公民身份。

在上周末的公投中，克里米亚民众以压倒性优势投票支持加入俄罗斯。在克里米亚200万人口中，俄罗斯人族裔仅勉强占多数，但许多乌克兰人也支持这样的改变，不过也有民众反对，并打算保留乌克兰公民身份。

乌克兰危机急剧升级，已演变成类似冷战模式的俄罗斯与西方国家之间的僵局。俄罗斯军队周三控制了两个位于克里米亚的乌克兰海军基地。

在位于塞瓦斯托波尔（Sevastopol）郊外的一个侦察基地和辛菲罗波尔（Simferopol）附近的Perevalnoye海军基地，俄罗斯的高级指挥官们进进出出。

Perevalnoye是辛菲罗波尔东南部的一个小村庄，基本由供基地工作人员及家属居住的住宅建筑组成。在那里，人们排起长队，等待登记姓名申请俄罗斯护照。

“结束了，国家分裂了。对于我们本地人来说，没什么更多的考虑，”一位从基地出来前往当地文化中心登记的女性说道，她只透露说自己名叫Irina。

“我们一直都住在这里。我和丈夫都在基地工作，孩子也在这里上学，我们还能去哪儿？乌克兰已经放弃了我们，我们在乌克兰没有容身之地，”她说。

当天近中午时，大约有70户人家做了登记。

工作并住在Perevalnoye基地、被卷入冲突的许多人觉得，乌克兰的临时政府放弃了他们，没有为他们提供真正的选择。

“乌克兰只说让我们坚持，就这些。最近来这里与我们交谈的俄罗斯高官要比我们自己的指挥官多，”服役20年的士兵Sergei一边往基地外走一边说道。

但在有人急于加入俄罗斯的同时，也有人反对俄罗斯兼并克里米亚，并打算保留乌克兰公民身份，他们选择或者继续留在克里米亚半岛，或者一有机会就离开。

“一旦车子准备好，我就离开这里，”Perevalnoye一位不愿透露姓名的士兵称。“我将前往乌克兰，我不会等着让俄罗斯人来驱逐我的家人。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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