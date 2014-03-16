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亚洲 | 2014年 3月 16日 星期日 14:11 BJT

东欧情势：克里米亚开始公投，决定是否加入俄罗斯

路透乌克兰辛菲罗波尔3月16日 - 克里米亚周日开始举行全民公投，决定是否脱离乌克兰加入俄罗斯。

欧洲领导人和美国总统奥巴马认为这次公投违反乌克兰宪法。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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