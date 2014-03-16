更新版 1-东欧情势：克里米亚开始公投，决定是否加入俄罗斯

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
(新增细节)
路透乌克兰辛菲罗波尔3月16日 - 克里米亚周日开始举行全民公投，决定是否脱离乌克兰加入俄罗斯。
在克里米亚首府辛菲罗波尔的一个高中学校，可以看到有数十人在排队投票。
“在这个喜庆的日子里，我为了克里米亚和克里米亚人的利益来这投票。我将进城参加庆祝，”40多岁的Vladimir说。
欧洲领导人和美国总统奥巴马认为这次公投违反乌克兰宪法。
根据公投前公布的选票，选民可以在两个选项中选一个，但这两个都没有拒绝俄罗斯对克罗米亚的控制。
第一个选项是：“你赞成克里米亚回归俄罗斯，成为俄罗斯联邦的一部分吗？”
第二个选项是：“你赞成恢复1992年宪法，以及克里米亚是乌克兰的一部分吗？”
乍一看，第二个选项似乎让克里米亚留在乌克兰。但根据1992年宪法，事情远非如此。
相反，按照1992年宪法，克里米亚作为乌克兰的组成部分拥有所有独立实体的权利，可自主决定发展路线，以及与其它国家的关系，包括与俄罗斯的关系。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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内地首季经济数据好得令人意外，以致有分析指内地「新周期归来」。但数据相信好得中央亦要观察动力能否持续，惟可肯定的是，中央有更大空间加力去杠杆、遏楼泡等工作。