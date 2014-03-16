更新版 1-东欧情势：克里米亚开始公投，决定是否加入俄罗斯

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路透乌克兰辛菲罗波尔3月16日 - 克里米亚周日开始举行全民公投，决定是否脱离乌克兰加入俄罗斯。

在克里米亚首府辛菲罗波尔的一个高中学校，可以看到有数十人在排队投票。

“在这个喜庆的日子里，我为了克里米亚和克里米亚人的利益来这投票。我将进城参加庆祝，”40多岁的Vladimir说。

欧洲领导人和美国总统奥巴马认为这次公投违反乌克兰宪法。

根据公投前公布的选票，选民可以在两个选项中选一个，但这两个都没有拒绝俄罗斯对克罗米亚的控制。

第一个选项是：“你赞成克里米亚回归俄罗斯，成为俄罗斯联邦的一部分吗？”

第二个选项是：“你赞成恢复1992年宪法，以及克里米亚是乌克兰的一部分吗？”

乍一看，第二个选项似乎让克里米亚留在乌克兰。但根据1992年宪法，事情远非如此。

相反，按照1992年宪法，克里米亚作为乌克兰的组成部分拥有所有独立实体的权利，可自主决定发展路线，以及与其它国家的关系，包括与俄罗斯的关系。(完)