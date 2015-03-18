（更正）俄举行大规模军演 排除归还克里米亚的可能性

（第三段“军事制裁”有误，应更正为“经济制裁”。）

路透莫斯科3月17日（记者 Timothy Heritage/Darya Korsunskaya） - 俄罗斯周二排除将克里米亚归还乌克兰的可能性。俄国防部一名官员称，俄罗斯派具备核能力的远程轰炸机前往克里米亚参加军演。

俄罗斯在克里米亚并入俄一周年之际举行大规模军演，似乎意在展示武力和强硬态度。

美国表示将继续因克里米亚问题对俄罗斯进行经济制裁，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对此不屑一顾，他说：“克里米亚是俄罗斯联邦的一个地区，而我们地区的问题当然不用提出来讨论。”

俄罗斯周一宣布开始军演，有逾4.5万军事人员参与演习，并出动了战机和潜艇。

国际文传电讯社周二援引俄罗斯国防部未具名官员的话称，此次演习还包括在克里米亚部署图-22M3轰炸机。

该官员并表示，为了这次军演，俄罗斯在与北约成员国立陶宛和波兰接壤的加里宁格勒部署Iskander远程弹道导弹。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）周一称，只要克里米亚仍处于俄罗斯统治下，美国就会继续对俄罗斯实施经济制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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