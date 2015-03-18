俄罗斯不会将克里米亚归还给乌克兰--克里姆林宫

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月17日 - 俄罗斯周二表示，不会将克里米亚归还给乌克兰，尽管美国和欧盟警告称不会取消对俄罗斯的制裁。
“没有占领克里米亚这回事。克里米亚是俄罗斯联邦的一个地区，我们自己的领土当然不需要讨论，”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在电话记者会中表示。
在克里米亚居民公投决定脱离乌克兰加入俄罗斯后，俄罗斯国会去年3月21日批准克里米亚并入俄罗斯。莫斯科方面之后多次表示，不会将克里米亚归还给乌克兰。
美国国务院发言人珍·帕萨基（Jen Psaki）周一称，只要克里米亚依然处于俄罗斯的统治，就不会取消对俄的经济制裁。
欧盟外交政策负责人费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）表示，欧盟将坚持不认可克里米亚并入俄罗斯的立场，并将坚持对俄制裁。
克里米亚并入俄罗斯后，俄罗斯总统普京在俄国内的支持度大幅飙升。克里米亚是在1954年前苏联时代，由当时的苏联领导人赫鲁晓夫送给了乌克兰。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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