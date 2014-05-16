克里米亚鞑靼人的两难选择：合作还是反抗？

(本文由路透中文网编译提供)

路透克里米亚巴赫奇萨赖5月15日 - 被斯大林时期的前苏联强制流放70年后，克里米亚鞑靼人如今又面临两难境地：对于自己家园的新统治者--俄罗斯当局，是合作还是反抗呢？

虽然官方承诺尊重他们的权利和自由，但有些鞑靼人还是担心重新出现斯大林式的镇压，也有人认为与俄罗斯合作是确保他们民族壮大的最佳途径。克里米亚鞑靼人属于突厥系逊尼派穆斯林，于1944年5月18日遭到强制流放。

现在克里米亚加入俄罗斯还不到两个月，然而，在周日克里米亚鞑靼人强制流放纪念日临近前，当地的气氛十分紧张。

“要么战斗，要么妥协，这是我们面临的实际问题。如果我们不团结统一，就会面临被分裂和排斥的风险，”克里米亚鞑靼人理事会（Mejlis）副主席Nariman Dzhelyalov说。

对于俄罗斯在3月将克里米亚纳入版图，鞑靼人属于最最强烈批评的声音之一。克里米亚共有大约200万人口，其中多数为俄罗斯族，鞑靼人占12%左右。

克里米亚3月16日举行公投时，许多鞑靼人抵制公投。克里米亚当局当时表示，当地97%民众支持克里米亚加入俄罗斯。乌克兰政府及西方则称该公投不合法。

公投过后，尽管有亲俄的武装“自卫”队前来造访克里米亚鞑靼人理事会，当地检察长也曾威胁称要关闭该组织，但该组织所在地上方仍悬挂着乌克兰旗帜。

“我们习惯了不断抗争，我们不相信俄罗斯当局，我们为什么要相信（他们）呢？他们一直都跟克里米亚鞑靼人作对，”Dzhelyalov说。

“总算脱离基铺了”

虽然克里米亚鞑靼人理事会是当地鞑靼人最大的组织，但当地还是有些较小的组织对俄罗斯将克里米亚纳入版图表示欢迎，Milli Firka就是其中之一。该组织称，前苏联解体后的23年间，乌克兰当局在帮助克里米亚鞑靼人重建家园方面鲜有作为。

“在不到两个月的时间内，俄罗斯为克里米亚鞑靼人做的事情，远比乌克兰这么多年来做的要多。只有在克里米亚成为俄罗斯的一部分后，基铺才想起了我们的存在，”Milli Firka主席Vasvi Abduraimov说。

Milli Firka认为，克里米亚鞑靼人理事会受西方国家支持，他们的目的是让克里米亚鞑靼人融入欧洲，而非俄罗斯总统普京规划的欧亚联盟（Eurasian Union）。

“我们相信，向东看加入欧亚联盟对我们会更好，特别是在世界经济发展中心逐渐向中国和印度等国家转移的情况下，”Abduraimov说。

悬挂乌克兰旗帜

克里米亚副总理Rustam Temirgaliyev对路透表示，如今俄罗斯以“绝对开放和民主的方式”对待鞑靼人，为鞑靼人提供了新政府中的部长级职位。

“俄罗斯保证，克里米亚鞑靼人的一切权利和自由都将受到尊重，”他说。

克里米亚鞑靼人理事会表示，希望他们周日的纪念日游行活动能够尽快获得官方批准，他们计划穿过辛菲罗波尔市中心进行庆祝。但当局坚持要求他们不得悬挂乌克兰旗帜，或者是抨击俄罗斯将克里米亚纳入版图。

站在辛菲罗波尔市一家清真寺外的Akim老人称，不知道在新当局统治下他们的生活会怎么样，是最令鞑靼人苦恼的事情。

Akim称，在乌克兰的统治下，鞑靼人的生活并不轻松。“20年了，他们没有在我们的社区建学校，没有安装排水系统。因为这里被称为鞑靼人区，”Akim要求不公开他的姓氏。

“但我们与俄罗斯的关系更糟。我们非常清楚地知道是谁将我们流放，但我们不知道眼下将何去何从。”（完）