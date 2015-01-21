乌克兰总统缩短达沃斯论坛行程紧急回国--发言人

路透基辅1月21日 - 因为乌克兰东部战事升级，乌克兰总统波罗申科将缩短参加在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会的行程，周三返回乌克兰。他的发言人Svyatoslav Tseholko对外宣布了这一消息。

“鉴于复杂的局势，总统决定缩短瑞士之行……（周三）返回乌克兰，”Tseholko在Facebook上表示。

波罗申科是在听取了乌军司令官针对卢甘斯克城以西战场形势的汇报后作出上述决定的，乌政府指称该国军队在当地遭到俄罗斯正规军的攻击。（完）