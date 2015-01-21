乌克兰总统缩短达沃斯论坛行程紧急回国--发言人

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透基辅1月21日 - 因为乌克兰东部战事升级，乌克兰总统波罗申科将缩短参加在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会的行程，周三返回乌克兰。他的发言人Svyatoslav Tseholko对外宣布了这一消息。
“鉴于复杂的局势，总统决定缩短瑞士之行……（周三）返回乌克兰，”Tseholko在Facebook上表示。
波罗申科是在听取了乌军司令官针对卢甘斯克城以西战场形势的汇报后作出上述决定的，乌政府指称该国军队在当地遭到俄罗斯正规军的攻击。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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