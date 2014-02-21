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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 18:19 BJT

乌克兰情势：总统将与反对派签署危机解决协议--欧盟外交官

路透基辅2月21日 - 一位欧盟高级外交官表示，乌克兰总统亚努科维奇和反对派预计在周五签署由欧盟斡旋的危机解决协议，不过反对派仍希望进行一些修改。

该外交官未提供细节，只表示协议包括9月前进行宪法改革的计划。外界普遍预期修宪将削减总统的权力。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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