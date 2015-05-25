俄总理称若乌克兰债务违约 俄将采取强硬立场

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科5月23日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫接受俄罗斯电视台采访时称，如果乌克兰决定不偿还该国前政府所欠债务，俄罗斯将采取强硬立场。
“如果乌克兰真是这么计划的，无疑就是违约……这样的话，我们将采取最强硬的立场，以保护我们的国家利益。”梅德韦杰夫说。
梅德韦杰夫还称，俄罗斯政府希望卢布汇率在可预见的水平，但同时为俄央行允许卢布汇率自由浮动的政策辩护，称这是实现外汇市场供需平衡的“最佳”政策。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。