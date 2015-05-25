俄总理称若乌克兰债务违约 俄将采取强硬立场

“如果乌克兰真是这么计划的，无疑就是违约……这样的话，我们将采取最强硬的立场，以保护我们的国家利益。”梅德韦杰夫说。

梅德韦杰夫还称，俄罗斯政府希望卢布汇率在可预见的水平，但同时为俄央行允许卢布汇率自由浮动的政策辩护，称这是实现外汇市场供需平衡的“最佳”政策。（完）