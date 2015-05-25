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时事要闻 | 2015年 5月 25日 星期一 10:54 BJT

俄总理称若乌克兰债务违约 俄将采取强硬立场

路透莫斯科5月23日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫接受俄罗斯电视台采访时称，如果乌克兰决定不偿还该国前政府所欠债务，俄罗斯将采取强硬立场。

“如果乌克兰真是这么计划的，无疑就是违约……这样的话，我们将采取最强硬的立场，以保护我们的国家利益。”梅德韦杰夫说。

梅德韦杰夫还称，俄罗斯政府希望卢布汇率在可预见的水平，但同时为俄央行允许卢布汇率自由浮动的政策辩护，称这是实现外汇市场供需平衡的“最佳”政策。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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