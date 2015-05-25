俄总理称若乌克兰债务违约，俄将采取强硬立场

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月23日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫接受俄罗斯电视台采访时称，如果乌克兰决定不偿还该国前政府所欠债务，俄罗斯将采取强硬立场。
“如果乌克兰真是这么计划的，无疑就是违约……这样的话，我们将采取最强硬的立场，以保护我们的国家利益。”梅德韦杰夫说。
梅德韦杰夫还称，俄罗斯政府希望卢布汇率在可预见的水平，但同时为俄央行允许卢布汇率自由浮动的政策辩护，称这是实现外汇市场供需平衡的“最佳”政策。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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