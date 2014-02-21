《特写》加拿大乌克兰裔一边倒支持乌抗议者

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拿大2月20日 - 多伦多郊区乌克兰裔加拿大人养老中心（Ukrainian Canadian Care Center）的小教堂里，每周这个时候通常都关着门、光线昏暗。但这周四，许多老年乌克兰移民以及他们的护工聚在这里，为远在基辅的抗议者以及亲人祈祷。

牧师Jaroslaw Buciora告诉人们，他们所能做的，最好就是为远在祖国的人们祈祷。但其实，他和许多其他在乌克兰裔加拿大人社区的人，所做的远非如此，他们纷纷通过缝制丝带和捐款等各种方式，声援在基辅的示威者。

来参加教堂仪式的人中，可以看到84岁的Antonia Wasyliw。她和另外一名居民一直在缝制黄色和蓝色的带子，为乌克兰抗议者筹集购买医疗物资所需的款项。

Wasyliw说：“这做起来很简单，我们买了带子，然后缝制。我们能怎么帮他们呢？现在是冬天。他们需要暖和的衣服，他们需要医疗物资。”她1948年来到加拿大，英文能力较差，在一家鞋厂工作维持生计。

周四乌克兰遭遇自前苏联解体以来最血腥的一天，警方与示威者在基辅市中心发生枪战。总统亚努科维奇面临来自欧盟和俄罗斯的双重压力。

在加拿大，人们一边倒地支持示威者，反对亚努科维奇。

至上周，该养老中心的住户筹集了750加元，已经由该中心工作人员Nika Goutor的表亲交到了抗议者手中，他的表亲从加拿大回乌克兰探亲。Goutor还有很多亲戚在乌克兰。

乌克兰暴力冲突给许多乌克兰人带来伤痛，人们越来越担心乌克兰可能陷入内战，或是亲欧的西部地区与说俄语的东部地区之间形成严重分裂。

46岁的Goutor说：“我们仍感到震惊，怎么能对人开枪呢？（被枪击的）也可能就会是我自己的儿子。这让人不忍目睹。所以我们都哭了。”他还在等消息，希望他的表亲已从基辅安全返回多伦多。

在接待处，50岁的Natalia Soldaeva说话说到一半停下来看Facebook，浏览网上的文字和图片，关注家人的消息。她说，她表亲的儿子在基辅独立广场跟示威者们在一起。

“谢天谢地，他还安全。我昨天哭个不停。他们杀害了50个人，都是热爱和平的人。”

Soldaeva是1994年来加拿大的，她周二去了多伦多的乌克兰领事馆前游行，Buciora也去了。

Buciora说：“如果我不去，如果其他人不去，那我们成什么人了？我们不能袖手旁观，说这跟我们无关。”

在加拿大的乌克兰人本周纷纷聚集到社区中心、养老中心和教堂，基辅的暴力冲突把他们凝聚到了一起。

乌克兰裔加拿大人联会（UCC）本周在加拿大组织了几次抗议活动。UCC负责人Taras Zalusky称，去年12月以来，乌克兰裔加拿大人组织各种活动，以筹集资金购买医疗设备并帮助乌克兰的孤儿。

Zalusky称，他知道过去三个月有不少乌克兰裔加拿大人回到基辅，来到独立广场，尽些力所能及的力量，虽然未必是去组成路障。

在加拿大以农业和矿业为主的萨斯喀彻温省（Saskatchewan），自从基辅抗议活动开始以来，乌克兰裔加拿大人每晚都到教堂祈祷，并筹集了资金为抗议者提供人道主义援助。

UCC萨省负责人Danylo Puderak说：“我们非常谨慎，不让这些资金流入任何特定政党手中。这些钱是为了支持抗议者以及他们的基本需求。”

Nataliia Petryshyn是一名大学生，她两年半前从乌克兰西部来到加拿大，她的家人还在乌克兰。她说，她家有个朋友参加了抗议活动，本周在独立广场被警方手榴弹炸死了。

她说：“我听说他遇害的消息时，简直无法相信，忍不住哭起来，我今天都没法工作。”

在加拿大温尼伯（Winnipeg），有许多乌克兰家庭在这里已经居住了几十年。本周温尼伯市政厅决定降半旗，为乌克兰暴力冲突致哀。（完）