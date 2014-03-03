乌克兰情势：亲俄示威者占领乌东部顿涅茨克政府大楼一层--路透目击者

路透乌克兰顿涅茨克3月3日 - 支持俄罗斯的示威者周一占领了乌克兰东部城市顿涅茨克(DONETSK)地区政府大楼的一层。

在四层媒体中心的一名路透记者表示，示威者占领了一层，但由于电梯关闭且楼梯门封死，示威者不能进入更高的楼层。

这座11层的大楼已经悬挂俄罗斯国旗三天了，挥舞俄罗斯国旗的示威者在大楼外举行集会。(完)