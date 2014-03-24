东欧情势：欧盟执委会副主席阿斯顿表示最担心乌克兰经济状况

路透布鲁塞尔3月22日 - 欧盟执委会副主席、外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿周六表示对乌克兰的脆弱经济极为担忧，敦促其他国家齐心协力支持该国。

“我们必须确保乌克兰经济不会崩溃...我现在最担心该国的经济状况，我们有必要向他们提供其所需要的支持，”阿斯顿称。

乌克兰新政府曾表示，非常需要现金来满足天然气进口等支出，并避免出现债务违约。

阿斯顿表示，必须“极其迅速地”解决短期预算赤字问题。

阿斯顿指出，另一个问题是“产业的经济生存力问题，需要使产业的很多方面现代化，而这需要一个较长期计划。”

“因此这存在一个潜在的结构性问题，即如何确保乌克兰在无法避免每天资金不足的情况下，也能获得资源来偿付债券并发展经济。”

美国政府已要求国会批准向乌克兰提供10亿美元的贷款担保计划，同时欧盟也表示愿意在未来几年提供150亿美元贷款和担保来帮助乌克兰经济。