乌克兰“巧克力大王”料将赢得总统大选--民调

路透基辅5月20日 - 周二公布的民调仍显示，乌克兰“巧克力大王”波罗申科（Petro Poroshenko）有望周日在第一轮投票中即胜出，赢得总统大选。

民调显示，他有望赢得53.2%的选票。这是连续第二次民调显示他将在选举中赢得绝对多数票。

支持率排第二的前总理季莫申科（Yulia Tymoshenko）远远落后，支持率仅为10.1%。

基辅临时政府希望，选出新的总统后，乌克兰能摆脱五个月来的动荡局面，恢复政局稳定。

48岁的波罗申科承诺，若当选总统，将把恢复法治和秩序作为首要任务。他曾在多届政府担任职务，包括经济部长和外交部长等。

如果在5月25日首轮投票中无人赢得超过半数的选票，就将于6月15日举行第二轮选举。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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