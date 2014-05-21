乌克兰“巧克力大王”料将赢得总统大选--民调

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅5月20日 - 周二公布的民调仍显示，乌克兰“巧克力大王”波罗申科（Petro Poroshenko）有望周日在第一轮投票中即胜出，赢得总统大选。
民调显示，他有望赢得53.2%的选票。这是连续第二次民调显示他将在选举中赢得绝对多数票。
支持率排第二的前总理季莫申科（Yulia Tymoshenko）远远落后，支持率仅为10.1%。
基辅临时政府希望，选出新的总统后，乌克兰能摆脱五个月来的动荡局面，恢复政局稳定。
48岁的波罗申科承诺，若当选总统，将把恢复法治和秩序作为首要任务。他曾在多届政府担任职务，包括经济部长和外交部长等。
如果在5月25日首轮投票中无人赢得超过半数的选票，就将于6月15日举行第二轮选举。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。